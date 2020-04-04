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'Koronalıyım' diyerek polise tüküren şüpheli tutuklandı

'Koronalıyım' diyerek polise tüküren şüpheli tutuklandı Adliyeye maskeli olarak sevk edildi Antalya'da polis ekiplerine, 'ben koronalıyım' diyerek tüküren şüpheli, tutuklandı.

04.04.2020 00:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:00
'Koronalıyım' diyerek polise tüküren şüpheli tutuklandı
Adliyeye maskeli olarak sevk edildi
ANTALYA - Antalya 'da polis ekiplerine, 'ben koronalıyım' diyerek tüküren şüpheli, tutuklandı. Ebubekir D. adliyeye yüzünde maske ile sevk edildi.
Olay, bugün gece 04.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre emekli astsubay Ebubekir D., birlikte yaşadığı Rumen kadını silahla korkutarak rehin aldı. Bir fırsatını bulup polisi arayan kadının ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilebilen Ebubekir D.' gözaltına alındı. Ebubekir D., ekip otosuna bindirilirken polis ekiplerine, 'ben koronalıyım' diyerek tükürdü. Ebuberik D. emniyetteki işlemlerinin ardından maskeli olarak adliyeye sevk edildi. E.D., 'görevli memura hakaret suçu'ndan tutuklanarak, cezaevine sevk edildi. ’Koronalıyım’ diyerek polise tüküren şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, 3. Sayfa

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'Koronalıyım' diyerek polise tüküren şüpheli tutuklandı
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