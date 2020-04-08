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Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı

Rusya Devlet Duması Sağlık Komitesi Başkanı Dmitriy Morozov, yeni tip koronavirüsün ana semptomlarını açıkladı. Morozov, kendini izole etmenin enfeksiyona karşı korunmanın en iyi yolu olduğunu ve bu önlemin enfeksiyona karşı yüzde 50, temizlik ve dezenfeksiyonun yüzde 40, maske takmanın da yüzde 10 garanti sağlayacağını kaydetti.

08.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:56

Rusya Devlet Duması Sağlık Komitesi Başkanı Dmitriy Morozov, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ana semptomlarını açıkladı.

KORONANIN ANA SEMPTOMLARINI SIRALADI

Rusya'da yayın yapan Zvezda televizyonuna konuşan Morozov şu ifadeleri kullandı: "Herkesin bildiği açık bir semptomatoloji var: Yüksek ateş, 38 derecenin üstünde, kuru öksürük, nefes darlığı, yani oksijen eksikliği hissiyle sık nefes alma."

Morozov, bazı hastalarda konjonktivit, kısmi koku kaybı ve burun tıkanıklığı oluşabileceğini de sözlerine ekledi.

VİRÜSTEN KORUNMANIN EN İYİ YOLU

Morozov, kendini izole etmenin enfeksiyona karşı korunmanın en iyi yolu olduğunu ve bu önlemin enfeksiyona karşı yüzde 50, temizlik ve dezenfeksiyonun yüzde 40, maske takmanın da yüzde 10 garanti sağlayacağını kaydetti.

Rusya'da son 24 saatte 56 bölgede 1175 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 5 kişi de hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 8672'ye ulaştı.

Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Etiketler: Rusya, Dünya

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