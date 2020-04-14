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Koronavirse karşı ikinci balık tüketim kampanyası başlıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı öncülüğünde koronavirüse karşı sağlıklı beslenmek için başlatılan balık tüketim kampanyasının 2'ncisi yarın başlıyor.

14.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:19
Koronavirse karşı ikinci balık tüketim kampanyası başlıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı öncülüğünde koronavirüse karşı sağlıklı beslenmek için başlatılan balık tüketim kampanyasının 2'ncisi yarın başlıyor. 2 gün sürecek kampanyada Türk somonu satılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının büyük önem taşıdığı bildirildi. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenilmesi gerektiği belirtilerek, "Bu kapsamda balık, sahip olduğu vitamin, mineral ve omega-3 gibi besin ögeleriyle öne çıkıyor" denildi.

Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Türkiye'de balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan'da 'Evde Hayat, Sofrada Balık' sloganıyla kampanya başlatıldığı hatırlatılarak, "Çipura ve levrek balıklarının neredeyse maliyetine satıldığı ilk kampanya, halk tarafından yoğun ilgi görmüş ve kampanya iki gün daha uzatılarak 5 güne çıkarılmıştı" ifadelerine yer verildi

İKİNCİ KAMPANYA YARIN BAŞLIYOR

Üreticilerden ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ikinci balık tüketim kampanyasının başlatılacağı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Üretici birlikleri ve perakende satıcılar tarafından, 15-17 Nisan tarihlerinde başlatılacak ikinci kampanya, tatlı sularımızda yumurtadan çıkıp belli bir büyüklüğe gelince Karadeniz'e taşınarak ağ kafes tesislerinde deniz ortamında büyütülerek 3 kilogram üzerinde ağırlığa ulaşarak dünyada marka olmaya başlayan, Türk somonunda yapılacak."

Açıklamada, bakanlık tarafından kampanya kapsamında içi temizlenmiş bütün somon balıklarının azami 31,90 lira, dilimlenmiş somon balıklarının ise azami 39,90 liraya satışa sunulacağı yönünde tavsiye kararı alındığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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