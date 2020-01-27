Koronavirüs 2003'te ABD'de mi geliştirildi?

Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs yayılmaya devam ettikçe, bu gizemli salgınla ilgili özellikle sosyal medyada farklı iddialar gündeme geliyor. O iddialardan biri virüsün 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nde laboratuvar ortamında geliştirildiği yönünde.İddiayı gündeme taşıyan sosyal medya kullanıcıları ayrıca, üzerinde resmi kayıt numarası olan bir belge paylaşıyor. İddialara göre, 2003'te geliştirilen ve patenti alınan virüs, 2020'te yok olacak. Bundan dolayı virüs yok olmadan önce salgın başlatıp aşı satışı hedefleniyor.