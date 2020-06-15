Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül

ABD'de Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, yeni tip corona virüsün mutasyona uğrayan bir türü nedeniyle ABD'nin New York kenti, İtalya ve İngiltere'de 10 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

10 KAT DAHA BULAŞICI

Koronavirüsün D614G adı verilen mutant versiyonu, sadece daha bulaşıcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda orjinal virüsten 4 kat daha fazla taç yapısına sahip. Bu onun insan hücrelerine daha fazla ve kalıcı şekilde tutunmasına neden olarak ölüm riskini de dörde katlıyor.

Bilim insanları bir süredir neden bazı bölgelerde diğerlerine göre daha fazla koronavirüs ölümünün yaşandığını anlamaya çalışıyor. Yapılan çalışmada dünyanın en yüksel ölüm oranına sahip İtalya, İngiltere ve New York şehrinde D614G mutasyonun yüksek miktarlarda dolaştığı bulundu.

DÜŞÜK MİKTARLARDA KOLAYCA YAYILIYOR

İngiltere'de yer alan Reading Üniversitesi'nden virolog Profesör Ian Jones, araştırmayı değerlendirerek, "Evet mutant virüs daha bulaşıcı. Çalışma oldukça iyi. Bu durum virüsün düşük miktarlarda olsa dahi kolayca yayılabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

30'U AŞKIN MUTASYON GERÇEKLEŞTİ

Araştırmacılar, dünyanın her yerinde Kovid-19 popülasyonların genetik yapılarına uyum sağlamak için çeşitli mutasyonlara uğradığını ve şu ana kadar 30'u aşkın türün tespit edildiğini açıkladı. Ancak D614G'nin açık ara farkla en zararlısı olduğu açıklandı.

Çalışmanın başyazarı Dr. Hyeryum Chloe, "Söz konusu mutasyon diğerlerine göre çok daha bulaşıcı ve ölümcül. Koronavirüs insanların akciğerlerinde bulunan ACE2 reseptörlerine Sahip olduğu taç yapılar aracılığıyla tutunuyor. D614G ise çok sayıda taç yapıya sahip ve bu durum insan organlarına daha fazla zarar anlamına geliyor" dedi.