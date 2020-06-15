Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül

ABD'de yapılan bir araştırmada, koronavirüsün ABD'nin New York kenti, İtalya ve İngiltere'de mutasyona uğradığı ve bu nedenle söz konusu ülkelerde 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül olduğu tespit edildi.

15.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 08:36

ABD'de Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, yeni tip corona virüsün mutasyona uğrayan bir türü nedeniyle ABD'nin New York kenti, İtalya ve İngiltere'de 10 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

10 KAT DAHA BULAŞICI

Koronavirüsün D614G adı verilen mutant versiyonu, sadece daha bulaşıcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda orjinal virüsten 4 kat daha fazla taç yapısına sahip. Bu onun insan hücrelerine daha fazla ve kalıcı şekilde tutunmasına neden olarak ölüm riskini de dörde katlıyor.

Bilim insanları bir süredir neden bazı bölgelerde diğerlerine göre daha fazla koronavirüs ölümünün yaşandığını anlamaya çalışıyor. Yapılan çalışmada dünyanın en yüksel ölüm oranına sahip İtalya, İngiltere ve New York şehrinde D614G mutasyonun yüksek miktarlarda dolaştığı bulundu.

DÜŞÜK MİKTARLARDA KOLAYCA YAYILIYOR

İngiltere'de yer alan Reading Üniversitesi'nden virolog Profesör Ian Jones, araştırmayı değerlendirerek, "Evet mutant virüs daha bulaşıcı. Çalışma oldukça iyi. Bu durum virüsün düşük miktarlarda olsa dahi kolayca yayılabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

30'U AŞKIN MUTASYON GERÇEKLEŞTİ

Araştırmacılar, dünyanın her yerinde Kovid-19 popülasyonların genetik yapılarına uyum sağlamak için çeşitli mutasyonlara uğradığını ve şu ana kadar 30'u aşkın türün tespit edildiğini açıkladı. Ancak D614G'nin açık ara farkla en zararlısı olduğu açıklandı.

Çalışmanın başyazarı Dr. Hyeryum Chloe, "Söz konusu mutasyon diğerlerine göre çok daha bulaşıcı ve ölümcül. Koronavirüs insanların akciğerlerinde bulunan ACE2 reseptörlerine Sahip olduğu taç yapılar aracılığıyla tutunuyor. D614G ise çok sayıda taç yapıya sahip ve bu durum insan organlarına daha fazla zarar anlamına geliyor" dedi.

Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, New York, Dünya, Haber

İlgili Haberler

15 Haziran Pazartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?15 Haziran Pazartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?

Dünya Manşet

Haberler

ABD, Suriye’de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Haber
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Korkunç iddia: Çin’de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu Haber
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Pekin’de artan koronavirüs vakaları nedeniyle ’alarm’ seviyesi yükseldi Haber
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
Kuzey Kore’nin Ivanka Trump’ı Kim Yo Jong’un bilinmeyenleri ortaya çıktı Haber
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Haberler››Dünya››Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

09:41: Son dakika 3. sayfa: Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı - Haberler 09:41: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri... - Haberler 09:39: Çocukların bisiklet hırsızlığı kamerada - Haberler 09:37: İspanyol hemşireler tıbbi malzeme eksikliğini protesto etti: İkinci dalgaya hazır değiliz - Haberler 09:37: Çin'de tanker kamyonundaki patlamada en az 18 kişi öldü, 189 kişi yaralandı - Haberler 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler 08:58: Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi - Haberler 03:05: Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu 19:52: Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı