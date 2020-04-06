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Koronavirüs 5 milyondan fazla habere konu oldu

Türkiye'de 11 Mart'tan bugüne koronavirüs salgınıyla ilgili yazılı basında 285 bin 526, internette 4 milyon 256 bin 121, televizyon kanallarında ise 189 binin üzerinde haber yapıldı.

06.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:58
Koronavirüs 5 milyondan fazla habere konu oldu

Türkiye 'de 11 Mart'tan bugüne koronavirüs salgınıyla ilgili yazılı basında 285 bin 526, internette 4 milyon 256 bin 121, televizyon kanallarında ise 189 binin üzerinde haber yapıldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, 11 Mart'tan itibaren koronavirüsün medya karnesini çıkardı. PRNet dijital arşivinden yararlanılarak yapılan çalışmaya göre, koronavirüs son zamanların en çok konuşulan başlığı oldu. Türkiye'de koronavirüs 5 milyondan fazla habere konu oldu. 11 Mart'tan bugüne kadar koronavirüs hakkında yazılı basına 285 bin 526 haber yansıdığı tespit edildi. Online mecralarda 4 milyon 256 bin 121 gibi rekor yansıma elde edilirken, televizyon kanallarında ise 189 binin üzerinde haber yansıması görüldü.

TÜRKİYE İLK 10'A GİRDİ

Medya takip kurumunun gisanddata COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 6 Nisan 2020 resmi rakamlarına göre dünyada koronavirüsüne yakalanan 1 milyon 275 bin 542 kişi olduğu tespit edildi.

Veriler sürekli değişkenlik gösterirken, Türkiye'de açıklanan son rakam27 bin 69 olarak kaydedildi. COVID-19 virüsünün en çok görüldüğü ilk 10 ülke ise; ABD, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, İran, Birleşik Krallık, Türkiye ve İsviçre olarak sıralandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Ajans, Sağlık
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