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Koronavirüs: 50 yaş üstü erkeklerde risk neden daha fazla?

Koronavirüs tespit edilen birçok hasta hafif belirtilerle hastalığı atlatırken, bazıları daha ağır şekilde yaşıyor.

08.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:35
Koronavirüs: 50 yaş üstü erkeklerde risk neden daha fazla?

Koronavirüs tespit edilen birçok hasta hafif belirtilerle hastalığı atlatırken, bazıları daha ağır şekilde yaşıyor. Bu kişilerin çoğu, 50 yaş üst erkekler.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bunlardan biri. Johnson, hastalığının 10. gününde belirtileri ağırlaştığında hastaneye kaldırıldı; pazartesi gününden beri de yoğun bakımda tedavi görüyor.

Oksijen desteği alıyor ancak solunum cihazına bağlı değil.

Kimler Covid-19 hastalığını daha ağır geçiriyor?

Bazı kişilerin hastalığı çok daha ağır geçirme riski var. Bunların başında, başka bir hastalığı olmasa da 70 yaşın üzerindeki hastalar geliyor. Yaşı kaç olursa olsun, kalp rahatsızlığı gibi kronik bir hastalığı olanlar da bu riski taşıyor.

İngiltere'de bu kategoride, koronavirüs kaptığı takdirde hastanede tedavi alması gerekecek olan 1 buçuk milyon insan var.

Bunların arasında daha önce kanser olmuş ve kemoterapi almış kişiler de var. Bu kişilere şu an iyileşmiş olsalar da evlerinden kesinlikle çıkmaması öneriliyor.

Henüz kesin olarak ayrı bir risk grubu olarak belirlenmeseler de, 50'li ve 60'lı yaşlarındaki erkeklerin de, kronik bir rahatsızlıkları olmasa bile virüsten daha fazla etkilendiklerini görüldü.

Neden 50 yaş üstü erkekler?





Bilim insanları henüz bunun sebebinin ne olduğundan emin değil.

İngiltere verilerine göre yoğun bakımda koronavirüs sebebiyle yatan hastaların yaş ortalaması 60. Çoğu erkek ve çoğunun obezite ya da kalp hastalığı gibi rahatsızlıkları var.

İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerin göre, 27 Mart itibarıyla koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden 647 kişiden 44'ü, yani yüzde 7'si, 45-65 yaş arasındaydı.

Ölüm oranları kadınlarda da erkeklerde de yaş arttıkça artıyor. Ancak hayatını kaybeden erkeklerin oranı kadınlardan daha fazla.

Salgının çıkış noktası olan Çin'den gelen veriler de erkeklerin kadınlara göre daha fazla risk taşıdığını gösteriyor. Ancak uzmanlar bunun sebebinin cinsiyetler arasındaki fiziksel farklar değil; sigara içmek gibi alışkanlıklarda görülen farklar olabileceğini söylüyor.

Nottingham Üniversitesi'nden Moleküler Tıp Profesörü Ian Hall, "Davranış farklılıklarının erkeklerde riskin çok daha yüksek olmasının sebebi olabileceği konusunda kesinlikle ikna oldum. Bununla birlikte henüz belirlenmemiş başka faktörler de bu farkta rol oynuyor olabilir." dedi.

Erkeklerin kalp krizi geçirme, şeker hastalığına yakalanma ve kronik akciğer hastalıklarına sahip olma ihtimali, kadınlardan daha yüksek.

Bazı uzmanlar genetik yapının ve cinsiyet hormonlarının da bunda rol oynayabileceğini düşünüyor.

Kadınların bağışıklığı daha mı yüksek?

Oxford Üniversitesi'nde bağışıklık sistemi üzerine çalışan Profesör Philip Goulder, "Kadınların ve erkeklerin bağışıklık sistemi arasında çok ciddi farklar olduğu gün geçtikçe daha fazla kabul gören bir durum haline geliyor, bu da birçok salgın hastalığın ortaya çıkardığı sonuçta etkili oluyor" diyor:

"Kadınların bağışıklık sisteminin aşılara ve bulaşıcı hastalıklara verdiği tepki, erkeklerinkinden çok daha sert ve daha etkili."

Bunun sebebi kadınların erkeklerden iki kat fazla X kromozomu taşıması olabilir. Erkeklerde X ve Y kromozomları eşit sayıdayken kadınlarda Y kromozomu yerine de X kromozomu var.

Bazı kritik önemdeki bağışıklık genleri, X kromozomunda yer alıyor.

Ölümlere koronavirüs mü sebep oluyor ?

İngiltere genelinde her yıl yaklaşık 600 bin kişi ölüyor. Bunların çoğunu ciddi sağlık sorunları olanlar ve yaşlılar oluşturuyor. Tıpkı koronavirüs tespit edildikten sonra hayatını kaybedenler gibi...

Cambridge Üniversitesi'nde Profesör Sir David Spiegelhalter, gelecek sene 80 yaş üstünde olanların yüzde 10'unun hayatını kaybedeceğini söylüyor. Koronavirüs kaptıkları durumda da bu oran yine yüzde 10 olacak.

Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?

Evde kaldığınız bu zamanlarda evde spor yaparak ve dengeli beslenerek sağlığınızı korumaya çalışın.

Sigara içiyorsanız, bırakmak için şu an mükemmel bir zaman.

Erkeklerin hayatları boyunca kadınlardan daha fazla yaptıkları şeyler şunlar:

Koronavirüs, virüslü bir kişinin öksürmesi ve hapşırmasıyla yayılıyor. Bu havayı soluduğunuzda ya da bu parçacıkların düştüğü yerlere dokunduktan sonra göz, burun ya da ağzınıza dokunduğunuzda size de virüs bulaşır.

Bu sebeple peçeteye hapşırmak ya da öksürmek, ellerinizi yıkamadan yüzünüze dokunmak ve virüslü kişilere yaklaşmamak da, sağlığınızı korumak için alabileceğiniz önlemlerden biri.





BBC
Etiketler: Sağlık
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