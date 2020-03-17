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Koronavirüs - 6 haftadır dünyayla iletişimi olmayan Big Brother yarışmacıları bu gece salgını...

Almanya'da yaklaşık altı haftadır dünyadan kopuk olarak yaşayan Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmacıları bugün koronavirüs salgınının bir pandemiye dönüştüğünü öğrenecek.

17.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:35

Almanya 'da yaklaşık altı haftadır dünyadan kopuk olarak yaşayan Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmacıları bugün koronavirüs salgınının bir pandemiye dönüştüğünü öğrenecek.

SAT.1 kanalında yayımlanan programın yarışmacılarının Big Brother evine kapandıkları 6 Şubat'ta koronavirüs, büyük ölçüde salgının başladığı Çin'in Vuhan kentiyle sınırlıydı ve Çin dışındaki vakalar yeni yeni duyulmaya başlanmıştı.

Şimdi Almanya'da 14'ü ölümle sonuçlanan 7.000'e yakın koronavirüs vakası var ve 14 yarışmacının 10'unun bundan haberi yok.

Yarışmaya 9 Mart'ta katılan 4 yeni yarışmacıdan kimseye koronavirüsten bahsetmemeleri istenmişti.

Yarışmacıları dünyadan izole etmek etik mi?

Programın yapımcıları sosyal medyada yarışmacıların dünyayla iletişiminin kesilmesinin etik olmadığı yönündeki eleştirilerden sonra ailelere danıştı ve katılımcıları bu gece bilgilendirme kararı aldı.

Yarışma kurallarına göre, katılımcılara sadece bir yakınlarını ya da arkadaşlarını kaybetmeleri durumunda haber veriliyordu.

Bu geceki özel programda yarışmanın sunucusu Jochen Schropp ve Big Brother evinin doktoru, yarışmacılara Almanya'daki koronavirüs vakalarının sayısını bildirecek, Başbakan Angela Merkel'in kararıyla kulüpler, barlar, dinlenme tesisleri, hayvanat bahçeleri, oyun salonlarının kapatıldığını bildirecek, dünyadaki gelişmeleri anlatacak.

Programda ayrıca yarışmacılar ayrıca yakınlarının gönderdiği video mesajları izleyebilecek.

Kanada'da da Big Brother yarışmacıları koronavirüs salgınındaki son gelişmelerden habersiz yaşıyor. Geçen hafta bir yarışmacı elenmiş, dışarıdaki tezahüratları duyamayan yarışmacılardan biri "Herhalde eve ses yalıtımı yaptılar" demişti.

Yapımcıların 12 Mart'tan itibaren şovu seyircisiz yapma kararı aldığı ve yarışmacıların bundan haberi olmadığı belirtiliyor.

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Koronavirüs - 6 haftadır dünyayla iletişimi olmayan Big Brother yarışmacıları bu gece salgını...
BBC
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Big Brother, Almanya, Sağlık

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