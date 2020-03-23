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Koronavirüs AB'de taşımacılığı felç etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin taşımacılığı felç ettiğini belirtti.

23.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:20
Koronavirüs AB'de taşımacılığı felç etti
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin taşımacılığı felç ettiğini belirtti.
Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün yayılmasını engellemek için üye ülkeler tarafından sınırlarda alınan önlemlerin taşımacılığı olumsuz etkilediğini vurguladı.
Özellikle krizi zamanlarında ilaç, koruyucu ekipman ve temel ihtiyaçların halka ulaşmasını sağlamaları gerektiğini belirten Von der Leyen, "Koronavirüs salgının Avrupa taşımacılığı üzerinde büyük etkisi oldu. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemler taşımacılığı yavaşlattı ve bazen felç etti." diye konuştu.
Malların teslimatındaki gecikmenin "kıtlığa" neden olabileceğine işaret eden Von der Leyen, önceliklerinin AB ülkeleri arasındaki ana yollarda trafik akışını sağlamak olduğunu kaydetti.
Von der Leyen, ülke sınırlarında yaşanan tıkanıklığı açmak üzere tavsiyeler yayımladıklarını hatırlatarak, Avrupa'da arz zincirinin oldukça entegre olduğunu, tüm malların serbest dolaşımının sağlanması gerektiğini belirtti.
Özellikle nakliyecilerin sınırlardan 15 dakikada hızlı geçişini sağlayacak yeşil şeritler kurulması gerektiğini aktaran Von der leyen, sınırlarda alınacak önlemlerin malların dolaşımını engellemeyecek şekilde olması gerektiğini vurguladı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Avrupa, Ekonomi

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