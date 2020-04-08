Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Koronavirüs: ABD'de gerçek ölü sayısı 'açıklanandan daha fazla'

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, ülkede açıklanan koronavirüs ölümlerinin gerçek sayıdan daha düşük olduğunu aktarıyor.

08.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:08

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, ülkede açıklanan koronavirüs ölümlerinin gerçek sayıdan daha düşük olduğunu yazıyor.

New York Times, buna ülkenin dört bir yanından örnekler veriyor.

Gazeteye konuşan Indianalı bir doktor, Mart ayında ölen bir hastasına koronavirüs testi yaptırmak istediğini fakat talebinin reddedildiğini aktarıyor.

New York'taki paramedikler de evlerinde ölen çok sayıda hastaya, Covid-19 belirtisi göstermelerine rağmen test yapılmadığını söylüyor.

Virginia'da ise koronavirüsten ölen üç sağlık çalışanının ölüm belgelerinin yalnızca birinde gerekçe olarak koronavirüsün yazıldığı belirtiliyor.

Gazeteye konuşan uzmanlara göre koronavirüs kaynakları ölüm verilerinin sisteme girilmeme nedenleri arasında tutarsız protokoller, kısıtlı kaynaklar ve karar alma süreçlerinde şehirler arasında yaşanan farklılıkları gösteriyor.

Kırsal bölgelerde test şikayeti

Özellikle kırsal bölgelerdeki doktorlar, ellerinde yeterli sayıda test olmadığını söylüyor.

Doktorlar son iki ayda pek çok koronavirüs ölümünün kayıtlara grip veya zatürree olarak geçtiğini düşünüyor.

Bu da koronavirüs verilerini derleyen Ulusal Sağlık İstatistikleri Kurumu'nun yanlış veri toplamasına yol açıyor.





Kamu sağlığı uzmanlarının pandemi sırasında gerçekleşen ölümlerin nedenlerini derlemenin normal şartlarda aylar veya yıllar aldığına dair görüşlerini aktaran NYT, günümüzde ise yetkililerin günlük ölü ve vaka sayısı paylaştığını, halkın da bu eksik verilere bakarak salgının boyutunu anlamaya çalıştığını söylüyor.

Gazetenin verdiği örneklerden birinde, koronavirüs belirtileriyle hayatını kaybeden bir kişinin eşinin yoğun uğraşları sonucunda, cenaze evinde 19 gün boyunca bekletilen cesetten örnek alındığı ve test sonucunun pozitif çıktığı aktarılıyor.

ABD'de federal yetkililerin ise 2021'e kadar bir resmi ölü sonucu açıklaması beklenmiyor.

Bazı uzmanlar, gerçek ölü sayısını öğrenmenin hiçbir zaman mümkün olmayabileceğini söylüyor.

Buna örnek olarak ABD'de 1976'daki domuz gribi gösteriliyor. O dönemde bir domuz gribi salgını potansiyeli fark edilmiş, doktorlar aceleyle pek çok vakanın ölüm sebebini domuz gribi olarak kayıtlara geçirmeye başlamıştı. Önceki yıl ise aynı belirtilerle ölen hastaların ölüm belgelerinde zatürre yazıyordu.

Gazeteye konuşan Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'ndan Doç. Dr. Stephane Helleringer, "1918-19 İspanyol gribinde ölenlerin sayısı hala bir tartışma konusu" diyor ve ekliyor:

"Gerçek ölü ve vaka sayılarını öğrenmek uzun bir zaman alabilir. Bunun nedeni de sadece verilerdeki sorunlar değil, aynı zamanda pandeminin etkilerinin çok karmaşık olması."





Koronavirüs: ABD’de gerçek ölü sayısı ’açıklanandan daha fazla’
BBC
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, Koronavirüs, Sağlık

Haberin Videosu :

ABD'de gerçek ölü sayısı 'açıklanandan daha fazla'
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüs: ABD'de gerçek ölü sayısı 'açıklanandan daha fazla' - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Ramazan’da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı Haberler
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa ’Evde Kal Türkiye’ parkuru kurdular Haberler
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdular
Dünya Kovid-19’la mücadele ederken Trump, DSÖ’ye yardımları askıya aldı Haberler
Dünya Kovid-19'la mücadele ederken Trump, DSÖ'ye yardımları askıya aldı
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haberler
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
’Gencim, kronik rahatsızlığım yok’ demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı Haberler
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı Haberler
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya’da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü Haberler
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor Haberler
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor

Son Dakika Sağlık Haberleri

09:08: Takla atan otomobil elektrik direğini yerinden söktü: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler 09:06: MSB: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör... - Haberler 08:56: Kovid-19 Plazma Tedavisi - Haberler 08:56: Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı - Haberler 08:44: Bursa'da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı - Haberler 08:31: Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti 08:21: Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı - Haberler 07:16: Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü 01:00: MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor - Haberler 23:39: Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı - Haberler 22:50: Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu - Haberler 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler