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Koronavirüs: ABD'de seçime hazırlanan Trump ve diğer adaylar mitinglere devam ediyor

Amerika Birleşik Devleti Başkanı (ABD) Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, koronavirüs enfeksiyonlarının artmasına rağmen başkanlık kampanyası mitinglerini durdurmayı düşünmediğini söyledi.

08.03.2020 13:01
Koronavirüs: ABD'de seçime hazırlanan Trump ve diğer adaylar mitinglere devam ediyor
Amerika Birleşik Devleti Başkanı (ABD) Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, koronavirüs enfeksiyonlarının artmasına rağmen başkanlık kampanyası mitinglerini durdurmayı düşünmediğini söyledi.

Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüştüğü Güney Florida 'daki Mar a Lago beldesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Muazzam mitingler yapacağız ve çok iyi başlıyoruz" dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Florida, Dünya
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