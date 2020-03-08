Koronavirüs: ABD'de seçime hazırlanan Trump ve diğer adaylar mitinglere devam ediyor
Amerika Birleşik Devleti Başkanı (ABD) Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, koronavirüs enfeksiyonlarının artmasına rağmen başkanlık kampanyası mitinglerini durdurmayı düşünmediğini söyledi.
08.03.2020 13:01
Amerika Birleşik Devleti Başkanı (ABD) Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, koronavirüs enfeksiyonlarının artmasına rağmen başkanlık kampanyası mitinglerini durdurmayı düşünmediğini söyledi.
Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüştüğü Güney Florida 'daki Mar a Lago beldesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Muazzam mitingler yapacağız ve çok iyi başlıyoruz" dedi.
Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüştüğü Güney Florida 'daki Mar a Lago beldesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Muazzam mitingler yapacağız ve çok iyi başlıyoruz" dedi.
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Kaynak: Euronews.com
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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Florida, Dünya
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