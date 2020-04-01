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Koronavirüs: ABD'de video konferans uygulamasının filtresini kapatamayan patron, toplantıya patates...

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışmaya başlayan çok sayıda kişi, telekonferanslar için yeni uygulamalara ve programlara alışmaya çalışıyor.

01.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:30
Koronavirüs: ABD'de video konferans uygulamasının filtresini kapatamayan patron, toplantıya patates...

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışmaya başlayan çok sayıda kişi, telekonferanslar için yeni uygulamalara ve programlara alışmaya çalışıyor.

Özellikle video konferans uygulamaları, teknolojiyle aşina olmayanları zorluyor.

Bu zorluklarla karşılaşanlardan biri de ABD'deki bir şirket patronu oldu.

Şirket video konferansına katılırken yanlışlıkla kendisini patates olarak gösteren filtreyi açan patron, filtreyi kapatmayı başaramayınca tüm toplantıyı patates görünümünde geçirdi.

Görüşmenin ekran görüntüsünü Twitter 'da paylaşan çalışanlarından biri "Microsoft Teams üzerinden yaptığımız görüşmede filtreyi nasıl kapatacağını çözemedi, o yüzden büyük toplantıyı böyle geçirmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Tweet 850 binden fazla beğeni aldı.

Twitter kullanıcılarından bazıları patates filtreli patronun görüntüsünü yaklaştırarak "Bugünlerde tam böyle hissediyorum" yazdı.





BBC
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Twitter, Dünya
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