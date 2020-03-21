Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona’dan F.Bahçe’ye destek mesajı

Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada basketbol takımının rutin sağlık kontrollerinde bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün bu açıklamasının ardından futbol ve basketbol kulüpleri Fenerbahçe'ye destek mesajı gönderdi.

TRABZONSPOR

"Sevgili Fenerbahçe Ailesi, Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ANADOLU EFES

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında ve idari kadro çalışanlarında Covid – 19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız."

BARCELONA

"Birlikte yeneceğiz, yanındayız Fenerbahçe"

GALATASARAY

"Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

BEŞİKTAŞ

"Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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