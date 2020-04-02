Koronavirüs Aliağa’yı teğet geçti
Türkiye'nin gemi söküm merkezi Aliağa, koronavirüs salgınına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor.
02.04.2020 05:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 05:07
Türkiye 'nin gemi söküm merkezi Aliağa , koronavirüs salgınına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor. Tesislerde gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Gemisander Başkanı Önal, yılın ilk üç ayında 31 geminin söküme geldiğini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Gemisander, Türkiye, Aliağa, Ekonomi