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Koronavirüs alışkanlıkları da değiştirdi! Hindistan'da telekonferansla düğün

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs yaşam tarzlarını da değiştirdi.

02.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:32
Koronavirüs alışkanlıkları da değiştirdi! Hindistan'da telekonferansla düğün

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs yaşam tarzlarını da değiştirdi. Koronavirüs sebebiyle karantina altında olan Hindistan'da normalde alışkın olmadığımız davranışlar görülüyor. Hindistan'da bir aile, oğlunun ABD'deki düğününe katılmak için neredeyse bir yıldır plan yapıyordu ancak, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uçuşları iptal edilince, aile oğlunun düğün törenine telekonferans yoluyla katıldı.

Ailenin oğlu Nilin Mehta, Arizona eyaletinde yer alan Phoenix şehrinde Miranda Jenkins ile evleneceği düğün töreni için yaklaşık 150 kişiye davet göndermişti, ancak koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişinin uçuşları iptal olunca, Mehta ve Jenkins yaklaşık 20 yakın arkadaşıyla birlikte sade bir tören düzenledi.

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Çift, diğer aile üyeleri ve arkadaşlarının da töreni kaçırmaması için telekonferans yoluna başvurdu. Uçuşları iptal edilince Yeni Delhi'den Phoenix'e seyahat edemeyen Mehta'nın ailesi, düğün töreni için kendi evlerinde hazırlanarak salonda toplandı ve telekonferansla katıldıkları töreni televizyonlarından seyretti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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