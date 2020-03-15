Koronavirüs alışveriş merkezlerini vurdu
Tüm dünyada kırmızı alarm veren koronavirüs salgını, bir darbe de alışveriş merkezlerine vurdu. Özellikle haftasonları dolup taşan AVM'ler ölümcül virüs nedeniyle boş kaldı.
15.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:58
Bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de görülen koronavirüs, alışveriş merkezlerini de vurdu. Vatandaşların hafta sonu tatilinde akın ettiği alışveriş merkezlerindeki insan yoğunluğunun yok denilecek kadar az olduğu görüldü.
DOLUP TAŞAN AVM'LER BOŞ KALDIÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk kez Türkiye'de de görülmesiyle ülke genelinde tedbirler de artırıldı. Ölümcül virüsün Türkiye'de görülmesi üzerine tedirginlik yaşayan vatandaşlar, özellikle hafta sonları doluluk oranlarıyla dikkat çeken alışveriş merkezlerinden uzak durdu. Alışveriş merkezlerindeki insan yoğunluğunun yok denilecek kadar az olduğu, iş yerleri ve yemek katının hafta sonuna rağmen boş kaldığı görüldü.
Kaynak: İHA
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Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Güncel
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