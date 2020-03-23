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Koronavirüs Alman ekonomisini tehdit ediyor

Ekonomistler, koronavirüsün Alman ekonomisinde en az yarım trilyon euro zarara, bir milyondan fazla kişinin de işini kaybetmesine yol açacağını tahmin ediyor.

23.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:21
Koronavirüs Alman ekonomisini tehdit ediyor
Ekonomistler, koronavirüsün Alman ekonomisinde en az yarım trilyon euro zarara, bir milyondan fazla kişinin de işini kaybetmesine yol açacağını tahmin ediyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ekonomik boyutu da endişelere yol açıyor.

Münih merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin (ifo) hazırladığı rapora göre krizin Almanya 'ya maliyeti yarım trilyon euroyu geçecek. Alman ekonomistlere göre istihdam piyasalarını da olumsuz etkileyecek olan salgın nedeniyle bir milyondan fazla kişinin işini kaybetmesi olası.

Enstitü Başkanı Clemens Fuest, pazartesi günü yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle oluşacak zararın Almanya'da son yıllarda meydana gelen ekonomik krizler veya doğal afetlerin çok daha üzerinde olacağının tahmin edildiğini açıkladı. Fuest, "Senaryolara bağlı olarak Alman ekonomisi yüzde 7,2 ile 20,6 puan arasında küçülecek. Bu da 255 milyar euro ila 729 milyar euroluk maliyet anlamına gelir" dedi.

İş dünyasında da ağır aksamaların oluşabileceğini belirten Fuest, üretimdeki duraksamanın küresel mali krizi gölgede bırakacak denli büyük zararlara yol açacağını ifade etti.

İstihdamı da etkileyecek Muhtemel mali krizin sosyal güvenlik primlerine bağlı 1 milyon 800 bin istihdam alanını ortadan kaldırabileceğini, 6 milyon kişinin de kısa süreli işlerden etkilenebileceğini vurgulayan Fuest, krizin yüz milyarlarca euroluk üretim kaybına yol açacağını, kısa süreli iş ve işsizliğe neden olacağını sözlerine ekledi.

Bu olumsuz gelişmelerin devlet bütçesine çok ağır yükler getireceğini ifade eden ekonomi uzmanı Fuest, "Bu nedenle, akla gelebilecek her miktarın sağlık politikası önlemleri için kullanılmasında yarar var" dedi.

"Hedef, salgınla mücadeleyi olumsuz etkilemeden ekonomik duraksamaları çok uzatmamak olmalı" diyen Fuest, epidemiyle mücadele ederken aynı zamanda üretimin de aksamaması için stratejiler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ifo'ya göre Almanya'da ekonominin iki ay kısmi olarak küçülmesinin yol açacağı zarar 255 milyar euro ile 495 milyar euro arasında değişiyor. Bu sürenin üç ayı bulması halinde ise zararın 354 milyar euro ile 729 milyar euro arasında olacağı öngörülüyor.

dpa/TY,HS

(c)
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Kaynak: Deutsche Welle

Etiketler : Almanya, Münih, Ekonomi

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