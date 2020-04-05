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Koronavirüs: Alman papaz haftalık ayini internetten vermeye başladı

Papaz, Bayreuth kentindeki kilisede buluşmak yerine haftalık ayinlerini videoya kaydederek YouTube üzerinden yayınlıyor.

05.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:02
Koronavirüs: Alman papaz haftalık ayini internetten vermeye başladı
Koronavirüs salgınından dolayı bir çok ülkede sokağa çıkış sınırlandırıldı. Camiler ve kiliseler ibadete kapatıldı. Almanya 'da bir papaz ise haftalık vaazlarını internet üzerinden vermeye başladı.

Bavyera eyaletinde Papaz Hannes Schott Covid-19 tedbirlerinden dolayı cemaati ile kilisede buluşamıyor. Papaz Schott çözümü internet üzerinden videolu vaaz vermekte buldu. Papaz, Bayreuth kentindeki kilisede buluşmak yerine haftalık vaazlarını videoya kaydederek YouTube üzerinden yayınlıyor. Kilisenin girişine uyarı levhası asılırken uzaktan vaazların izlenebileceği sitenin adresi de gelenlerin koparıp alması için küçük kağıtlara yazıldı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya
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