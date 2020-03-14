Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, insanları önlem almaya itiyor. Avrupa ülkelerinde kolonyaya ilgi gösterilirken, ABD'de de Türkiye'de sıklıkla kullanılan taharet musluklu klozetler yoğun talep görüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Çin dışında yayılmaya devam ederken birçok ülkede oluşan panik havası süpermarketlerde özellikle de temizlik ve hijyen raflarında etkisini gösteriyor. Neredeyse tüm ülkelerde temizlik ürünlerinde astronomik denebilecek fiyat artışları dikkat çekiyor.
Avrupa ülkelerinde kolonyaya; ABD'de ise Türkiye 'de sıkça kullanılan taharet musluklu tuvaletlere olan ilgi her geçen gün artıyor.
''HER İKİ DAKİKADA BİR TAHARET MUSLUKLU KLOZET SİPARİŞİ GELİYOR''
ABD merkezli Brondell şirketi farklı modellerde klozet üreten bir firma. Şirketin taharet musluklu klozet satışlarında son günlerde sert bir yükseliş göze çarptı.
GÜNDE ORTALAMA BİN ADET SATILIYOR
Business Insider'a konuşan şirketin sözcüsü Daniel Lalley, Amazon'da her iki dakikada bir taharet musluklu klozet sattıklarını, günlük ise ortalama bin satış gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kaynak: Euronews.com