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Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yapılan koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye'de yapılan anketten çıkan sonuca göre yüzde 45'lik kesim koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri bildiği halde bu konuda harekete geçmiyor.

16.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:52

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye dahil birçok ülkeye sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan son anketten çıkan sonuç, durumun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

YALNIZCA YÜZDE 55'LİK ORAN GEREKLİ ŞEYLERİ YAPIYOR

KONDA tarafından 7-8 Mart tarihleri arasında yapılan ankette toplumun yüzde 97'sinin mesele hakkında duyuma sahip olduğu, yüzde 86,5'inin virüsün nasıl yayıldığını ve yüzde 85'inin tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiğini bildiğini ortaya koydu. Fakat bilindiği halde pratiklerde gerekli şeyleri yapanların oranı ise yalnızca yüzde 55 olarak belirlendi. Anketten çıkan sonuç, yüzde 45'lik kesimin ise dünya genelinde 6 binin üzerinde kişinin ölümüne neden olan salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Tüm dünyada 6 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden olan ve yaklaşık 200 bin insanda görülen koronavirüs Türkiye'de ilk kez 10 Mart'ta tespit edildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ilk vakayı 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece canlı yayında açıkladı.O tarihten bu yana ülkemizde koronavirüs vaka sayısı 18'e yükseldi.

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Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (5)
PESİMİST:çünkü millet olarak tarih boyunca cahil ve yobazdık. bu milletten bi cacık olmaz. şu virüs daha tehlikeli olsa dünyada yok olacak ilk millet biz ve ortadoğu halkıdır. cehalet cahillik paçalardan akıyo. .
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ÇOK BEKLERSİNİZ:İnsanlar evde otursun diye çoğu firma işe çağırmıyor, okullar tatil ediliyor bizimkiler mikrop yuvası olan yerlere girip (otogar, havaalanı vs. ) başka şehirlere geçiş yapıp tertemiz yayıyorlar 14 gün sonra kuluçka bitince her şehire taşınmış olacak bu virüsler aynı italya gibi tertemiz ülkenin en çok görülen şehrinden diğer vilayetlerine yayacağız
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BURAK:Aradan geçen 10 gün de çok şey değişti . Bu anket 7 martta yapılmış , ilk vaka çıktığında bile oran yükseldi , hele şuan da herkes dikkatli .
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YAVUZ50:Türk halkının bir sloganıdır. Atın ölümü arpadan olsun. !
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YUSUFF:Kesin
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