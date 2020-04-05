Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Koronavirüs: Arakanlı Müslümanların kaldığı kampın dışarıyla bağlantısı kesildi

Bangladeş'te dünyanın en büyük sığınmacı kampı olan Cox's Bazaar'da kalan Arakanlı Müslümanların dış dünyayla bağlantısı kesildi.

05.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:35
Koronavirüs: Arakanlı Müslümanların kaldığı kampın dışarıyla bağlantısı kesildi

Bangladeş 'te dünyanın en büyük sığınmacı kampı olan Cox's Bazaar'da kalan Arakanlı Müslümanların dış dünyayla bağlantısı kesildi.

Kampa gıda ve temel ihtiyaçları götüren yetkililer dışında kimsenin girmesine izin verilmezken internet bağlantısının da kesilmesi nedeniyle kampta kalanlar virüse dair yeterli bilgi edinmekte zorlanıyor.

Köyleri yakıldıktan sonra ailesiyle birlikte Myanmar 'dan kaçan Saydur Rahman, kamptaki durumu şöyle anlatıyor:

"Koronavirüs hakkında pek bir şey bilmiyoruz. İnsanların birbirine yakın olmaması gerektiği söyleniyor ama kaldığımız yer çok küçük ve birbirimize nasıl uzak durabiliriz bilmiyoruz."

Bangladeş hükümeti Eylül 2019'da kampın 3G ve 4G bağlantılarını güvenlik gerekçesiyle kestiğini açıklamıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Louise Donovan, hükümete internet bağlantısını yeniden sağlama tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

BM dışında çeşitli sivil toplum kuruluşları da Bangladeş hükümetine yazdıkları mektupla aynı talebi dile getirdi.

Kamp yakınlarında bir vaka

Kamplara giriş çıkış yaklaşık bir haftadır kısıtlanmış durumda.

Kamplarda salgın yaşanmaması için alınan bu önlemler kapsamında içeri sadece az sayıda yardım görevlisi girebiliyor.

Cox's Bazaar kampında henüz kayda geçmiş bir koronavirüs vakası olmasa da kamp yakınlarında bir Covid-19 hastası tespit edildi.

Virüsün kampa girmesi durumunda, içerdeki koşullardan ötürü ölümcül bir hızla yayılmasından korkuluyor.

Kamplarda izolasyon yataklarının sayısı artırılsa da, bir milyona yakın kişinin kaldığı bu mekanlarda tek bir solunum cihazı bile bulunmuyor.





BBC
Etiketler: Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Bangladeş, Myanmar, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs: Arakanlı Müslümanların kaldığı kampın dışarıyla bağlantısı kesildi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

İran, Çin’i verileri yanlış paylaşmakla suçluyor Haberler
İran, Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçluyor
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Eski Dışişleri Bakanı, karantinada eşinden şiddet gördü Haberler
Eski Dışişleri Bakanı, karantinada eşinden şiddet gördü
İtalya’nın salgın nedeniyle geldiği durumu en iyi anlatan fotoğraf Haberler
İtalya'nın salgın nedeniyle geldiği durumu en iyi anlatan fotoğraf
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM’si hastaneye dönüştürüldü Haberler
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Trump, ’Çok kişi ölecek’ demişti, ABD’de bir günde rekor ölüm yaşandı Haberler
Trump, "Çok kişi ölecek" demişti, ABD'de bir günde rekor ölüm yaşandı

Son Dakika Dünya Haberleri

20:58: Yatırıldığı sedyeden defalarca kalkan yaralı sürücü güçlükle ikna edildi - Haberler 20:57: ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi - Haberler 20:51: ePttAVM Ücretsiz Maske Dağıtımına Başlıyor! - Haberler 20:51: Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 574 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi! - Haberler 20:46: Aküsü patlayan kamyonet alev aldı - Haberler 19:44: Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti - Haberler 19:43: PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor 19:07: Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor - Haberler 18:54: Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı - Haberler 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı 17:22: İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı - Haberler 17:07: Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü - Haberler