Koronavirüs aşısı test edilmeye başlandı
Koronavirüs aşısı insanlı testlere başladı.
17.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:03
Koronavirüs aşısı insanlı testlere başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen aşı, 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi
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