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Koronavirüs aşısı test edilmeye başlandı

Koronavirüs aşısı insanlı testlere başladı.

17.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:03
Koronavirüs aşısı test edilmeye başlandı
Koronavirüs aşısı insanlı testlere başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen aşı, 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi

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