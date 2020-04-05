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Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, yeni tip koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardıklarını açıkladı.

05.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:44

Koronavirüs dünyanın dört bir yanını etkilemeye devam ederken bilim insanları tarafından virüse karşı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu konuda bir güzel haber de Ankara'dan geldi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Kovid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Prof. Dr. Aykut Özkul için tebrik ve teşekkür mesajı paylaşıldı.

Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul koronavirüsü izole etmeyi başardıklarını açıkladı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, "Son derece önemli ve sevindirici çalışmasından dolayı Sayın Hocamızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DE PAYLAŞTI

Öte yandan, Ankara Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı!" denildi.

Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul koronavirüsü izole etmeyi başardıklarını açıkladı
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19’u izole etmeyi başardı
Etiketler: Ankara Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel

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Yeni tip koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul koronavirüsü izole etmeyi başardıklarını açıkladı

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