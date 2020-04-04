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Koronavirüs Aşısında Yeni Gelişme! Ruslar Açıkladı

Rusya, koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili olarak hayvanlar üzerinde testlerin tamamlandığını açıkladı.

04.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:51
Koronavirüs Aşısında Yeni Gelişme! Ruslar Açıkladı
Rusya, koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili olarak hayvanlar üzerinde testlerin tamamlandığını açıkladı. Aşının insanlar üzerinde kullanımının Haziran ayı itibariyle başlaması planlanıyor. Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin Başkanı Rinat Maksyutov yeni tip koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, aşının fareler ve gelincikler üzerinde denendiğini, primatlar üzerinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Nisan ayının sonuna kadar aşı çalışmalarının son bulması planlanıyor.

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Aşı çalışmalarının son bulmasının akabinde bilimsel çalışmalara devam edeceklerini belirten Maksyutov, insanlar üzerinde denemenin Haziran ayında başlamasını planladıklarını ifade etti.

Rusya'dan koronavirüs aşı açıklaması

Aşı çalışmalarının devam ettiği Rusya'da Corona virüsü vakalarının sayısı hızla artıyor. Rusya Corona virüsüyle mücadele merkezi tarafından açıklanan sayılara göre; Corona virüsü şimdiye kadar 4 binin üzerinde kişide görüldü, ölü sayısı 43, son 24 saatte ise 52 kişinin iyileştiği belirtildi. En çok Corona virüsü vakasının görüldüğü bölge ise Moskova. Pandemi haline gelen Corona virüsü aşı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bulunan aşının tüm dünyada uygulanabilmesi için nasıl bir yol izleneceği ise herkes tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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