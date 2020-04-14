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ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı

Dünya üzerinde korona virüs aşısının denendiğini 44 yaşındaki Jennifer Haller korona aşısı denendikten sonra yaşadığı süreci anlattı. Aşının ardından yaşadığı semptomları aktaran Haller, "Aşıdan sonra iki hafta boyunca semptomlarımı not etmemi istediler. İlk gün biraz ateşim vardı" dedi.

14.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:30

Koronavirüs salgının dünyayı tehdit etmeye başladığı ilk günlerde, koronavirüse karşı geliştirilen aşının denendiği ilk insan olan 44 yaşındaki Jennifer Haller, aşıdan sonra yaşadıklarını anlattı. Aşının ardından kolunda meydana gelen ağrı dışında herhangi bir şikâyeti olmadığını dile getiren Jennifer Haller, İngiliz The Telegraph gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

"RİSKİ GÖZ ARDI ETMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Aşı çalışmaları için gönüllü olmaya karar veren Haller, bu ilanı ilk olarak Faceboook'ta gördüğünü ve aklına "belki ben de bir katkıda bulunabilirim" fikrinin geldiğini söyledi. Bu kararı aldıktan sonra yakın çevresinin çekincelerini dile getirdiğini söyleyen Haller, "Evet birçok risk var ama ben son derece pozitif bir insanım ve riskleri göz ardı etmek için elimden geleni yaptım" açıklamasını yaptı.

GÖNÜLLÜ OLARAK YARDIM ETMEK İSTİYOR

Haller, aşı yapıldıktan sonra ilk gün ateşinin bir miktar yükselmesi ve ikinci gün kolunda meydana gelen ağrı dışında hiçbir şikâyet yaşamadığının söyledi. Koronavirüse karşı aşının bulunacağına emin olan Haller, insanların bilimsel çalışmalara gönüllü olarak yardım etmesi gerektiğini düşünüyor.

44 yaşındaki Haller, "Bir ton risk vardı ama ben gerçekten pozitif bir insanım. Aklımda faydalar riskten daha ağır bastı" ifadelerini kullandı.

"NOT ETMEMİ İSTEDİLER"

Aşının yapıldığı günden sonra yaşadığı etkileri aktaran ve kendisinden not alınması istediğini ifade eden Haller, "Aşıdan sonra iki hafta boyunca semptomlarımı not etmemi istediler. İlk gün biraz ateşim vardı. İkinci gün kolum oldukça ağrıyordu ama hepsi bu kadardı. Bundan sonra her şey yolunda gitti. Grip aşısı kadar kolaydı" dedi.

ABD’de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Etiketler: The Telegraph, Koronavirüs, Dünya, Güncel
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