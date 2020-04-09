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Koronavirüs: Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü İspanya'da hayat nasıl değişti?

Dünyada salgının en çok ölüme yol açtığı ikinci ülke İspanya. 7 yıldır Barcelona'da yaşayan Gamze Çakılcı, ülkede koronavirüs sonrası hayatın nasıl değiştiğini anlattı.

09.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:57

İspanya 'da koronavirüs vakalarının sayısı 152 bini, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 15 bini aştı. Avrupa 'da en çok koronavirüs vakası görülen ülke İspanya.

Dünyada İtalya'dan sonra salgının en çok ölüme yol açtığı ikinci ülke olan İspanya'da, sokakta birden fazla kişinin yan yana olması yasak. Neredeyse her köşe başında konuşlanan polis ceza kesiyor.

İspanya hükümeti, önlerinde İtalya örneği olmasına rağmen, karantina kararını geç almakla eleştiriliyor.

7 yıldır Barcelona'da yaşayan Gamze Çakılcı, bir süredir sadece haftada bir kez dışarı çıkarak gıda ihtiyaçlarını gideriyor. En çok insanlara sarılmayı özlediğini söylüyor.

Gamze Çakılcı, İspanya'daki sokağa çıkma kısıtları çerçevesindeki gündelik hayatı, koronavirüsle mücadele kapsamındaki detayları anlatıyor.

Haber-video: Esra Yalçınalp





Koronavirüs: Avrupa’da en çok vakanın görüldüğü İspanya’da hayat nasıl değişti?
BBC
Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Avrupa, Sağlık
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