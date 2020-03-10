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Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na sıçradı

Avrupa Merkez Bankası'nda ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

10.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:21
Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na sıçradı
Avrupa Merkez Bankası'nda ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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