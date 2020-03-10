Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na sıçradı
Avrupa Merkez Bankası'nda ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.
10.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:21
Avrupa Merkez Bankası'nda ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na sıçradı
Etiketler : Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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