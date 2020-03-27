Koronavirüs, Avrupa'nın un talebini artırdı
Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Kovid-19 salgını sonrasında Avrupa'nın tamamında un talebinin olağanüstü artış gösterdiğini söyledi.
27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:04
Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanı Eren Günhan Ulusoy , Kovid-19 salgını sonrasında Avrupa 'nın tamamında un talebinin olağanüstü artış gösterdiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com