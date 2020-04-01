Koronavirüs, Avrupa’ya yüz milyarlarca euroya mal olabilir
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü Başkanı Fuest, "Şirketler bir aydan fazla kapalı kalırsa üretim kaybı, AB tarihindeki resesyonlardan veya doğal afetlerden kaynaklı büyüme düşüşlerinin çok ötesinde boyutlara ulaşır" açıklamasında bulundu.
01.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:37
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü Başkanı Fuest, "Şirketler bir aydan fazla kapalı kalırsa üretim kaybı, AB tarihindeki resesyonlardan veya doğal afetlerden kaynaklı büyüme düşüşlerinin çok ötesinde boyutlara ulaşır" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Avrupa Birliği, Ekonomi, Ekonomi