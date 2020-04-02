Koronavirüs: Batı Avrupa'nın en az önlem alan ülkesi İsveç

Burju İleri, Youtube üzerinden İsveç 'teki yaşamı anlatan ve İsveççe öğreten bir filolog.

Koronavirüs salgınını beş yıldır ikamet ettiği İsveç'in Katrineholm kentinde yaşıyor; hayatının salgın öncesinden pek de farklı olmadığını söylüyor.

Düzenli spora gidiyor, acele etmeden alışverişini yapıyor. Uzun kış aylarından sonra havaların ısınmasıyla birlikte sokakların tadını çıkartıyor.

Avrupa 'nın birçok ülkesinde koronavirüsten korunmak için tecrit ve gönüllü karantina uygulanırken İsveç'te hayat normale yakın seyrediyor.

İleri, "İsveç modeli" koronavirüsle mücadelenin detaylarını, bu tutumun göçmenleri nasıl etkilediğini ve kendisi için psikolojik etkilerini anlattı.

Haber-video: Esra Yalçınalp