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Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı

Almanya'dan 12 gün önce Düzce'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F, ateş ve boğaz ağrısı şikayeti nedeniyle götürüldüğü hastanede koronavirüs şüphesi yüzünden başka hastaneye sevk edilecekken babası Ü.F tarafından kaçırıldı. Olaya müdahale eden polis, küçük kızı alıp diğer hastaneye götürdü.

15.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:23
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı

Düzce Gölyaka 'ya 12 gün önce Almaya'dan gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F, ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs şüphesi nedeniyle başka bir hastaneye sevk edilecekken babası tarafından kaçırıldı. Polisin müdahale ettiği olayda küçük kız gitmesi gereken hastaneye götürüldü.

Koronavirüs salgınında hastalığın zirve yaptığı bölge Çin'den Avrupa'ya kayarken Türkiye'de de 6 kişide koronavirüs tespit edildi. Yetkililer salgının yayılmasını önlemek için sık sık uyarı yaparken yaşanan olaylar ise düşündürüyor. Bunun son örneği Düzce'de yaşandı.

KÜÇÜK KIZ ATEŞ VE BOĞAZ AĞRISI NEDENİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Almanya 'dan 12 gün önce Türkiye'ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.'de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ NEDENİLYE BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLİRKEN BABASI KAÇIRDI

Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.'nin, koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek gözetim altına alındı.

Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Gölyaka, Almanya, Düzce, Sağlık, Dünya, Güncel

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