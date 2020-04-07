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Koronavirüs Bilim Kurulu, ikinci kez video konferans aracılığıyla toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

07.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:10
Koronavirüs Bilim Kurulu, ikinci kez video konferans aracılığıyla toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 15.00'te başladı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye 'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüs Bilim Kurulu, ikinci kez video konferans aracılığıyla toplandı - Haberler
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