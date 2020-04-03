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Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde en önemli kurul olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün ilk defa video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.

03.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:20
Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak

Dünyada koronavirüs salgını görülmeye başlandığı günlerde kurulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, son aylarda Türkiye 'nin ne diyeceği merakla beklenen uzmanlarından oluşuyor.

İLK KEZ VİDEO KONFERANSLA TOPLANTI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak. Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.

BASIN TOPLANTISI AKŞAM 19.00'DA

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Ülkemizde 2 Nisan verilerine göre 18 bin 135 koronavirüs vakası görüldü. 356 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Düne kadar 125 bin 556 kişiye koronavirüs testi yapılırken 415 hasta ise iyileşip taburcu oldu.

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