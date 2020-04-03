Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans aracılığıyla toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ilk kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

03.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:28
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ilk kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye 'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığı ile katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans aracılığıyla toplandı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Sağlık

Haberin Videosu :

Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans aracılığıyla toplandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans aracılığıyla toplandı - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

20:13: Siirt'te devlet vatandaşın ayağına gitti - Haberler 20:11: Sağlık Bakanlığı, bilim kurulu toplantısı gerçekleşti - Haberler 20:09: Köpekleri sopayla kovalayıp 3 büyükbaşı çaldılar - Haberler 20:07: Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı - Haberler 20:06: Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Haberler 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu