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Koronavirüs Bilim Kurulu'na 7 yeni üye

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na, 7 yeni üye daha eklendi.

06.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:43
Koronavirüs Bilim Kurulu'na 7 yeni üye

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na, 7 yeni üye daha eklendi. Böylece Bilim Kurulu'nun üye sayısı 38'e yükseldi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede Sağlık Bakanlığı'nın danışma kurulu hüviyetinde çalışan Bilim Kurulu'na 7 profesör daha davet edildi. Enfeksiyon hastalıkları alanında uzman 31 bilim insanından oluşan Kurulun üye sayısı yeni üyelerle birlikte 38'e yükseldi. Kurula katılan yeni üyeler Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztür ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kapsamının ayrıca, farklı alanlardan uzmanların katılımıyla da genişletildiği bildirildi.

İKİNCİ BİLİM KURULU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu, ikinci bilim kurulunun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İkinci bilim kurulunun da bir kaç gün içinde oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi. Bakan Koca, geçen cuma günü düzenlediği toplantıda, "Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel
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