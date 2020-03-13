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Koronavirüs Bilim Kurulu, toplanıyor

SAĞLIK Bakanlığı'nca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 10.30'da toplanacağı duyuruldu.

13.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:26
Koronavirüs Bilim Kurulu, toplanıyor

SAĞLIK Bakanlığı'nca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 10.30'da toplanacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun planlandığı gibi saat 10.30'da toplanacağı belirtildi. Toplantı sonrası yapılması planlanan basın açıklamasının saatinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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