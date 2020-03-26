Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ile görüştü

SAĞLIK Bakanlığı'nca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirildiği açıklandı.

26.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:48
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ile görüştü

SAĞLIK Bakanlığı'nca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantı, Çinli yetkililer ve bilim insanlarının COVİD-19 hakkında yaptıkları sunumla başladı. Sunumun ardından Çin'e sorular yöneltildi. Soru-cevap yöntemiyle taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular ele alındı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Telekonferanstan detay görüntüler

ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ile görüştü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
New York’ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı Haberler
New York'ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı Haberler
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek’in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak

Son Dakika Güncel Haberleri

22:03: İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü - Haber 22:01: Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ile görüştü - Haber 22:00: Başkale'de yaşlıların ihtiyaçları evlerine teslim ediliyor - Haber 22:00: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 10 isyancı öldürüldü - Haber 22:00: Latin Amerika ülkeleri, Kovid-19 önlemlerini artırıyor - Haber 20:53: Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü - Haber 20:30: New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı - Haber 20:28: Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı - Magazin 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? - Spor 20:04: Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Haber 19:37: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı - Haber 19:18: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor - Haber