Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ile görüştü

SAĞLIK Bakanlığı'nca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantı, Çinli yetkililer ve bilim insanlarının COVİD-19 hakkında yaptıkları sunumla başladı. Sunumun ardından Çin'e sorular yöneltildi. Soru-cevap yöntemiyle taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular ele alındı."

Kaynak: DHA