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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de koronavirüs tespit edilen hasta sayısının 10 ile çarpılması durumunda virüs bulaşan insan sayısının bulunabileceğini söyledi.

26.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:14

Türkiye 'de 2 bin 433 koronavirüs vakası tespit edilirken Sağlık Bakanlığı Koroanvirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan , vaka sayısını 10'la çarparak Türkiye'de koronavirüs bulaşan insan sayısını bulabileceğini açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyada 22 binden fazla insanın ölümüne neden olurken hastalık 500 bine yakın insan bulaştı.

Hastalığın ortaya çıktığı günlerde ülkemizde Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu ise hastalığın seyriyle ilgili durumları değerlendirirken atılması gereken adımlarda da belirleyici konumda bulunuyor.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına katılan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs vaka sayısının tartışmaya açık olduğunu, çok test yapan ülkelerde vaka sayısının 5 veya 6 ile çapılması, az test yapılan ülkelerde ise bunun 10 ile çarpılması gerektiğini söyledi. Bu metodun Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edildiğini belirten Ceyhan, Türkiye'de tespit edilen hasta sayısının 10 ile çarpılması ile virüs bulaşan insan sayısının tahmin edilebileceğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE VİRÜS BULAŞAN İNSAN SAYISI İÇİN 10'LA ÇARPMAMIZ LAZIM"

En iyi test yapılan ülkelerde dahi vaka sayısının 5'te 1'inin tespit edildiğini belirten Ceyhan, vaka sayısının saklandığı düşüncesine katılmadığını da ifade ederek, "Tespit edilen hasta sayısını 10 ile çarptığınız zaman Türkiye'de olabilecek virüs taşıyan insan sayısını tahmin edebiliriz" dedi. Gerçek ölüm oranının düşük olduğuna dikkati çeken Ceyhan, "Yani 25 bin vaka gibi bir rakam üzerinden hesaplarsak ölüm oranı düşük. Bu bütün dünyada böyle. Bütün dünyada ölüm oranı şu anda yayınlanan rakamlardan düşük" diye konuştu.

"İLLERİN AÇIKLANMASI SAKINCALI"

Sağlık Bakanlığı tarafından salgına yönelik açıklanan rakamlarda illerin belirtilmemesine de değinen Ceyhan, "Bunun iki ucu var. Birinde tamamen gizliyorsunuz birinde ise Güney Kore gibi açık oluyorsunuz. Yalnız gizlemenin de belli avantajları var. Tedbirler alınmadan illerin açıklanmasını sakıncalı buluyorum. Eğer tedbir almazsanız açıkladığınız zaman araç kuyruklarını ve tatil bölgelerine giden insanları görebilirsiniz ve bunlar da gidip oralara yayabilirler" diyerek vaka sayılarının illere göre açıklanmasından önce alınması gereken tedbirlere dikkat çekti.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye’deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Ceyhan, Sağlık, Güncel

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Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla

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Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla - Haberler
Yorumlar (2)
SEN MİSİN:Dunku tarafsiz bölgedeki bilim insani sen misin, hic bilim insani bilim disinda konusur mu? Resmen virus allahtandir ölun demissiniz......
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SEN MİSİN:Dunku tarafsiz bölgedeki bilim insani sen misin, hic bilim insani bilim disinda konusur mu? Resmen virus allahtandir ölun demissiniz......
Cevap Yaz 0 0

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