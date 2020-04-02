Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Korona korku sendromu oluştu
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Çelik, insanlarda "Korona korku sendromu" oluştuğunu belirterek, Kovid-19 ile mücadelenin korku ve panikle kazanılamayacağını söyledi.
02.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:59
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Çelik, insanlarda "Korona korku sendromu" oluştuğunu belirterek, Kovid-19 ile mücadelenin korku ve panikle kazanılamayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Ekonomi