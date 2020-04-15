Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil

Koronavirüsle mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu'nun üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü, kişisel Twitter hesabından Türkiye 'deki salgınla ilgili uyarılarda bulundu.

Günlük hasta sayısındaki artış hızının durduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, Türkiye'deki toplam hasta sayısının arttığını söyledi. Özlü ayrıca koronavirüs tedbirlerinin başında gelen; sosyal mesafe, evde kalma, maske kullanma ve el hijyenin salgını önlemede işe yaradığını da sözlerine ekledi.

"SALGININ ÇIKIŞ KOLUNDAYIZ"

Salgın tehlikesinin geçmediğini üzerine bas basa vurgulayan Özlü sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda günlük hasta sayılarımızdaki artış durdu. Ancak toplam hasta sayımız atmaya devam ediyor. Salgının çıkış kolundayız henüz. Yani tehlike geçmiş değil. Aldığımız tedbirlerin, evde oturmanın, sosyal mesafeyi korumanın, maske kullanımının, el hijyeninin işe yaradığını gördük. Bu bizi evde kalma konusunda daha fazla motive etmeli."

"REHAVETE KAPILMADAN TEDBİRLERE DEVAM"

"Salgını düşüşe geçirmek için dişimizi sıkmalıyız" diyen Özlü şu uyarılarda bulundu: "Şimdi daha fazla dikkatli olmalıyız.Başarabileceğimizi gördük, ancak henüz başarmış sayılmayız. Ulusça dayanışma ile bu süreci en az bedel ödeyerek aşacağımıza, yurttaşlarımızın sağduyusuyla başaracağımıza inanıyorum. Çevrenizde tavsiyelere uymayanları dostça, nazikçe uyarınız. Hepimizin güvende olması için her birimizin güvende olması gerekiyor. Bu salgın bize bunu öğretti. Başarıyoruz Türkiye, rehavete kapılmadan tedbirlere devam, evde kalmaya devam, başaracağız."