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Koronavirüs bir milyondan fazla habere konu oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı.

26.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:08
Koronavirüs bir milyondan fazla habere konu oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye 'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar koronavirüs hakkında yazılı basına 128 bin 243 haber yansıdığı tespit edilirken, online mecrada 994 bin 321 haberin, televizyonda ise 85 binin üzerinde yansımanın olduğu kaydedildi.

Ajans Press'in, gisanddata COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 26 Mart 2020 resmi rakamlarına göre dünyada koronavirüsüne yakalanan 471 bin 783 kişi olduğu tespit edildi. Veriler sürekli değişkenlik gösterirken, Türkiye'de açıklanan son rakam 2 bin 433 olarak kaydedildi. COVİD-19 virüsünün en çok görüldüğü ilk 10 ülke ise; Çin, İtalya, ABD, İspanya, Almanya, İran, Fransa, İsviçre, Birleşik Krallık ve Güney Kore olarak saptandı. Dünyada virüsten dolayı gerçekleşen ölüm sayısı ise 21 bin 306 olurken, kurtarılan vaka sayısı 114 bin 858 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de ölen kişi sayısı ise 59 olarak gözlendi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Ajans, Sağlık

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