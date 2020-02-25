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Koronavirüs bulaşan hastalardan kaçı iyileşti?

Covid-19 ismi verilen virüsün öldürme oranı yaklaşık yüzde 3. Resmi verilere göre virüsün bulaştığı 80 bin 289 hastadan 27 bin 789'u iyileşti

25.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:57Koronavirüs bulaşan hastalardan kaçı iyileşti?
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 80 bini, ölü sayısı ise 2 bin 700'ü geçti. Covid-19 ismi verilen virüsün öldürme oranı yaklaşık yüzde 3. Bu oran Çin'de sezonluk gribin öldürme oranına çok yakın (%2.4). Dünya Sağlık Örgütü ve virüsün görüldüğü ülkelerin paylaştığı resmi rakamlarda virüsten kurtulan hastalarla ilgili veriler de yer alıyor.

Resmi verilere göre virüsün bulaştığı 80 bin 289 hastadan 27 bin 789'u iyileşti. Covid-19'a karşı henüz özel bir ilaç bulunmuyor. Uzmanlar, karantinaya alınan hasta için genellikle sezonluk grip hastalarına uygulanan rutin tedaviyi tavsiye ediyor.
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Kaynak: Euronews.com

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