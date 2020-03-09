Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 110 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 110 bini aştı.
09.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:00
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 110 bini aştı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
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