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Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 110 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 110 bini aştı.

09.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:00
Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 110 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 110 bini aştı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi
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