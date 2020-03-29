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Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti

İLETİŞİM Başkanlığınca paylaşılan verilere göre; dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 700 bini geçerken, 33 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

29.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:02
Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti

İLETİŞİM Başkanlığınca paylaşılan verilere göre; dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 700 bini geçerken, 33 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan 'Dünya Geneli Koronavirüs Mevcut Durum Bilgilendirmesi'nde, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 700 bini geçtiği, 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 148 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Başkanlığın paylaşımında, "Türkiye'de şu ana kadar toplam 65 bin 446 test yapılmış olup, 9 bin 217 koronavirüs vakası tespit edilmiş, 131 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 105 hasta iyileşmiştir" denilerek, ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle sıralandı:

Türkiye: 9 bin 217 vaka, 131 ölüm, 105 taburcu,

İtalya: 97 bin 689 vaka, 10 bin 779 ölüm, 13 bin 30 taburcu,

İspanya: 78 bin 799 vaka, 6 bin 606 ölüm, 14 bin 709 taburcu,

Çin: 81 bin 439 vaka, 3 bin 300 ölüm, 75 bin 448 taburcu,

İran: 38 bin 309 vaka, 2 bin 640 ölüm, 12 bin 391 taburcu,

Fransa: 40 bin 174 vaka, 2 bin 606 ölüm, 7 bin 202 taburcu,

ABD: 131 bin 366 vaka, 2 bin 328 ölüm, 4 bin 378 taburcu,

Birleşik Krallık: 19 bin 522 vaka, 1228 ölüm, 135 taburcu,

Hollanda: 10 bin 866 vaka, 771 ölüm, 250 taburcu,

Almanya: 58 bin 247 vaka, 455 ölüm, 8 bin 481 taburcu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Twitter, Sağlık

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