Koronavirüs bulaşan ve Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu duyuran ünlüler; sporcu ve siyasetçiler
Hergün artarak devam eden ve ayrım yapmayan koronavirüs vakaları ünlü, zengin ve güçlü kişilere de bulaşmaya başlayınca bu isimler dünya medyasında yer buldu. İşte bugüne kadar Covid-19 pozitif olduğu açıklanan ünlüler:
13.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:16
Her gün artarak devam eden ve ayrım yapmayan koronavirüs vakaları ünlü, zengin ve güçlü kişilere de bulaşmaya başlayınca bu isimler dünya medyasında yer buldu.
Bu ünlülerin bazıları menajerleri aracılığı ile bazıları sosyal medya hesapları üzerinden bazıları da medya aracılığı ile duyurdu.
Bu ünlülerin bazıları menajerleri aracılığı ile bazıları sosyal medya hesapları üzerinden bazıları da medya aracılığı ile duyurdu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Dünya
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