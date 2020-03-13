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Koronavirüs bulaşan ve Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu duyuran ünlüler; sporcu ve siyasetçiler

Hergün artarak devam eden ve ayrım yapmayan koronavirüs vakaları ünlü, zengin ve güçlü kişilere de bulaşmaya başlayınca bu isimler dünya medyasında yer buldu. İşte bugüne kadar Covid-19 pozitif olduğu açıklanan ünlüler:

13.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:16
Koronavirüs bulaşan ve Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu duyuran ünlüler; sporcu ve siyasetçiler
Her gün artarak devam eden ve ayrım yapmayan koronavirüs vakaları ünlü, zengin ve güçlü kişilere de bulaşmaya başlayınca bu isimler dünya medyasında yer buldu.

Bu ünlülerin bazıları menajerleri aracılığı ile bazıları sosyal medya hesapları üzerinden bazıları da medya aracılığı ile duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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