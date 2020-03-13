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Koronavirüs canlı anlatım | DSÖ: Covid-19 salgınının merkez üssü artık Avrupa

Son 3 ayda dünyaya hızla yayılarak 5 binden fazla hayata mal olan koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edilen ülkelerin sayısı artıyor.

13.03.2020 20:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:57
Son 3 ayda dünyaya hızla yayılarak 5 binden fazla hayata mal olan koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edilen ülkelerin sayısı artıyor. Covid-19 vaka sayısı küresel çapta 137 bini geçti, 70 bine yakın kişi ise sağlığına kavuştu. View on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs canlı anlatım | DSÖ: Covid-19 salgınının merkez üssü artık Avrupa

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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