KORONAVİRÜS ÇANTASINDA NELER OLMALI
Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL, DHAKoronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor.
17.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:58
Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL, DHA
Koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Uzmanlar olası bir karantina durumunda, ya da evden çıkılmaması durumunda Koronavirüsten korunmak için hijyen çantası hazırlanması tavsiyesinde bulunuyor.
Koronavirüsten korunmak için kamusal alandan, evlere kadar önlemler artırıldı. Uzmanlar olası bir karantina durumunda, ya da evden çıkmama durumunda virüsten korunmak için çanta hazırlanması tavsiyesinde bulunuyor. Eczacı Gökhan Ekmekçi ise çantada buldurulması gerek malzemeleri anlattı.
DEZENFEKTAN, ATEŞ ÖLÇER, TEK KULLANIMLIK PEÇETE?
Ekmekçi, 'Öncelikle kişisel hijyenimize dikkat etmemiz lazım. Bu sebeple çantanın içerisinde bir el dezenfektanı bulunmalı. Ayrıca kişisel bakılmalarımızı yaptığımız dönemde uzun süreli kullandığımız havlular yerine tek kullanımlık peçete kullanmak daha steril olacaktır. Zaruri ihtiyaç durumunda dışarı çıkmak için maske ve eldiven, yeni bir diş fırçası ve diş macunu bulunmalı. Ayrıca uzun süreli dezenfektan ve kolonya kullanımı deride tahrişe yol açacağı için nemlendirici krem de eklenmeli. Herhangi bir hastalık durumunda bunu rahat atlamak için mineral ve vitamin desteği eklenebilir. Ayrıca boğaz için gargaralar ve ateş ölçer de çantada bulunmalı. Ama en önemlisi uzmanların bu konudaki bilgilendirmelerini takip edip buna göre hareket etmek ve doğru ilaç bilgisini de uzmanlardan öğrenmek gerekiyor dedi.
Koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Uzmanlar olası bir karantina durumunda, ya da evden çıkılmaması durumunda Koronavirüsten korunmak için hijyen çantası hazırlanması tavsiyesinde bulunuyor.
Koronavirüsten korunmak için kamusal alandan, evlere kadar önlemler artırıldı. Uzmanlar olası bir karantina durumunda, ya da evden çıkmama durumunda virüsten korunmak için çanta hazırlanması tavsiyesinde bulunuyor. Eczacı Gökhan Ekmekçi ise çantada buldurulması gerek malzemeleri anlattı.
DEZENFEKTAN, ATEŞ ÖLÇER, TEK KULLANIMLIK PEÇETE?
Ekmekçi, 'Öncelikle kişisel hijyenimize dikkat etmemiz lazım. Bu sebeple çantanın içerisinde bir el dezenfektanı bulunmalı. Ayrıca kişisel bakılmalarımızı yaptığımız dönemde uzun süreli kullandığımız havlular yerine tek kullanımlık peçete kullanmak daha steril olacaktır. Zaruri ihtiyaç durumunda dışarı çıkmak için maske ve eldiven, yeni bir diş fırçası ve diş macunu bulunmalı. Ayrıca uzun süreli dezenfektan ve kolonya kullanımı deride tahrişe yol açacağı için nemlendirici krem de eklenmeli. Herhangi bir hastalık durumunda bunu rahat atlamak için mineral ve vitamin desteği eklenebilir. Ayrıca boğaz için gargaralar ve ateş ölçer de çantada bulunmalı. Ama en önemlisi uzmanların bu konudaki bilgilendirmelerini takip edip buna göre hareket etmek ve doğru ilaç bilgisini de uzmanlardan öğrenmek gerekiyor dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KORONAVİRÜS ÇANTASINDA NELER OLMALI
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