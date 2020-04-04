Koronavirüs çiftler arasına sınır koydu

Dünyanın bir çok ülkesinde corona virüs krizi nedeniyle cenaze törenlerini yasakladı, sınırlara set çekti. Virüs pek çok aileyi birbirinden ayırdı.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Alman-İsviçre sınırının kapanmasının ardından yeni evlenen İsviçreli bir çifti koronavirüs ayırdı. Almanya'da yaşayan Jochen Prätz ve İsviçreli Alexandra Merzdorf çifti koronavirüs önlemlerine takıldı. İsviçreli çift sürekli buluştukları sınıra ikinci bir çitin daha eklenmesi yüzünden bir araya gelemedi. Konuyla ilgili konuşan Jochen Prätz, " Eşimle bir buçuk yıl önce evlendik. Almanya'da bir işletmemiz onunla ilgili geldim. Koronavirüs engeline takıldık. Eşimi tel örgülerden görebiliyorum. Ona ancak buradan dokunabiliyorum. Çok acı salgın herkesi birbirinden ayırdı. Umarız bu kabus son bulur" dedi. Alman hükümeti geçtiğimiz hafta koronavirüs salgınına ilişkin aldığı tedbirler kapsamında sınır kapılarını çitlerle kapatmıştı.

- Almanya

Kaynak: DHA