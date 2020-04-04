Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs çiftler arasına sınır koydu

Dünyanın bir çok ülkesinde corona virüs krizi nedeniyle cenaze törenlerini yasakladı, sınırlara set çekti.

04.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:20
Koronavirüs çiftler arasına sınır koydu

Dünyanın bir çok ülkesinde corona virüs krizi nedeniyle cenaze törenlerini yasakladı, sınırlara set çekti. Virüs pek çok aileyi birbirinden ayırdı.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Alman-İsviçre sınırının kapanmasının ardından yeni evlenen İsviçreli bir çifti koronavirüs ayırdı. Almanya'da yaşayan Jochen Prätz ve İsviçreli Alexandra Merzdorf çifti koronavirüs önlemlerine takıldı. İsviçreli çift sürekli buluştukları sınıra ikinci bir çitin daha eklenmesi yüzünden bir araya gelemedi. Konuyla ilgili konuşan Jochen Prätz, " Eşimle bir buçuk yıl önce evlendik. Almanya'da bir işletmemiz onunla ilgili geldim. Koronavirüs engeline takıldık. Eşimi tel örgülerden görebiliyorum. Ona ancak buradan dokunabiliyorum. Çok acı salgın herkesi birbirinden ayırdı. Umarız bu kabus son bulur" dedi.  Alman hükümeti geçtiğimiz hafta koronavirüs salgınına ilişkin aldığı tedbirler kapsamında sınır kapılarını çitlerle kapatmıştı.


- Almanya

Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs çiftler arasına sınır koydu - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Honda ve General Motors’dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Haberler
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız Haberler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya’ya büyük darbe vurdu Haberler
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya'ya büyük darbe vurdu
Uzmanlar çaresiz! Virüsün insan vücuduna bir etkisi daha ortaya çıktı Haberler
Uzmanlar çaresiz! Virüsün insan vücuduna bir etkisi daha ortaya çıktı
Koronanın çıkış noktası olan Vuhan’da hayat ışığı göründü Haberler
Koronanın çıkış noktası olan Vuhan'da hayat ışığı göründü
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haberler
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti
Koronavirüs ile ilgili Afrika’da yayılan yalan haberler Haberler
Koronavirüs ile ilgili Afrika'da yayılan yalan haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

14:38: COVİD 19 hastasına stent takıldı - Haberler 14:38: Diyarbakır'da Korona virüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Haberler 14:38: TBMM Başkanı Şentop, Alparslan Türkeş'i vefatının 23. yılında andı - Haberler 14:38: Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti - Haberler 14:35: Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı bir ahır çöktü, çok sayıda hayvan telef oldu - Haberler 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu 12:10: Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı - Haberler 11:08: 106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu - Haberler 10:52: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? - Haberler 10:25: Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor - Haberler