KORONAVİRÜS 'ÇİFTLİK BANK' DAVASINI ETKİLEDİ 18 AVUKAT DURUŞMAYA GELMEDİ
ÇİFTLİK Bank vurgununun bir numaralı ismi, 'Tosun' lakaplı, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 48 sanıklı 'Çiftlik Bank' davasına devam edildi.
17.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:59
ÇİFTLİK Bank vurgununun bir numaralı ismi, 'Tosun' lakaplı, firari sanık Mehmet Aydın 'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 48 sanıklı 'Çiftlik Bank' davasına devam edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 avukat, mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Mahkeme, davanın niteliğini dikkate alarak 28 sanığın dosyasını ayırdı.
18 AVUKAT DURUŞMAYA KATILMADI
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cafer Çolak, müşteki Hakan Şahit ve 3 sanık avukatı katıldı. 18 avukat, mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları müvekkillerinin eşyalarının, adli emanetten iade edilmesini talep etti.
28 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 28 sanık hakkındaki davanın niteliğini dikkate alarak dosyaların ayrılmasına karar verdi. Avukatların mazeret dilekçesini kabul eden heyet, adli emanetteki eşyaların iadesi talebini reddederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmekö, 3762 kez 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılıkö, 3762 kez 'Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılıkö ve 1 kez de 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.
30 şüpheli hakkında da, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmakö, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmekö ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise firari.
18 AVUKAT DURUŞMAYA KATILMADI
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cafer Çolak, müşteki Hakan Şahit ve 3 sanık avukatı katıldı. 18 avukat, mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları müvekkillerinin eşyalarının, adli emanetten iade edilmesini talep etti.
28 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 28 sanık hakkındaki davanın niteliğini dikkate alarak dosyaların ayrılmasına karar verdi. Avukatların mazeret dilekçesini kabul eden heyet, adli emanetteki eşyaların iadesi talebini reddederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmekö, 3762 kez 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılıkö, 3762 kez 'Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılıkö ve 1 kez de 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.
30 şüpheli hakkında da, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmakö, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmekö ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise firari.
Kaynak: DHA
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Etiketler : Çiftlik Bank, Koronavirüs, Aydın, Güncel
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